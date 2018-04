Goiás vence o Atlético-MG de virada O Goiás estreou com vitória em sua primeira competição internacional, ao bater o Atlético-MG por 4x2, nesta quarta-feira à noite no Serra Dourada, em partida válida pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O Atlético, que começou a etapa final com vantagem, no gol de Márcio Santos, acabou assistindo a uma reação inesperada do adversário. Os gols do Goiás foram marcados por Alex Dias, Jorge Mutt (2) e Paulo Baier, com Zé Luis descontando no final do jogo. Agora, Goiás pode até perder por um gol de diferença na partida de volta contra o Atlético-MG, no próximo dia 4, no Mineirão. Logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Goiás subiu para o ataque criando boas oportunidades com o time tocando bem a bola mas errando nos passes e faltando paciência ao seu ataque nas melhores oportunidades: Aos 4 minutos, com Paulo Baier, e aos 30 minutos com André Dias. Já o Atlético-MG tentou minar a defesa do Goiás a partir de jogadas de contra-ataque, em bolas longas, além de Rodrigo Fabri, Alex Mineiro e Márcio Santos, aproveitando as sobras da defesa adversária. Mas perdeu a melhor chance de marcar, aos 9 minutos com Alex Mineiro. No segundo tempo, e nas jogadas trianguladas entre Alex Dias, Paulo Baier e Leandro, o Goiás manteve o domínio do jogo. E precisou de apenas 16 minutos para reagir, virar o jogo e golear o Atlético-MG. A reação foi imediata e começou logo após o Atlético marcar, aos 4 minutos, no chute longo de Márcio Santos, que Harlei falhou ao tentar defender. A partir daí, o ataque do Goiás engrenou. Aos 6 minutos Alex Dias empatou em 1x1. Aos 10 minutos Jorge Mutt virou para 2x1 após lançamento de Leandro. O meia alviverde ampliou para 3x1, aos 13 minutos. O ala Paulo Baier abriu a goleada, aos 22 minutos, cobrando penalidade depois de ser derrubado por Marquinhos. Mas o Atlético ainda descontou para 4x2, com Zé Luis de cabeça, aos 43 minutos da etapa final.