Goiás vence o Bahia de virada: 3 a 1 O Goiás bateu o Bahia, por 3x1, de virada e agora está a apenas três pontos para escapar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Marabá, Leandro Smith e Dimba enquanto Jean Carlo fez o gol do Bahia. Apesar do alívio do time, com a vitória em campo, o Goiás enfrenta nesta segunda-feira no STJD da CBF o julgamento do atacante Grafitte, cuja escalação está sendo questionada por seis time, inclusive o seu ex- clube, o Grêmio. Se for derrotado no Tapetão - o que os dirigentes do Goiás consideram improvável - o time cai para a última colocação. Em campo, o Goiás mostrou-se mais ousado na tática e no ataque em velocidade. O que resultou em maiores oportunidades e anulou a busca pela vitória do seu adversário. Aos 5 minutos, Jean Carlo, numa jogada em profundidade pela esquerda com Didi, bateu cruzado e sem chances para Rodrigo Calação. A vantagem de 1x0 logo se desfez. Jogando com espaço pela esquerda e impondo forte marcação no meio campo, o Goiás chegou ao empate aos 38 minutos. Leandro Smith tocou de direita e suplantou Emerson. A virada começou a ser desenhada a partir de um escanteio duvidoso, aos 44 minutos. A bola levantada sobrou na área para o matador Dimba, que preferiu o corta-luz para o aproveitamento de Marabá, melhor colocado. Com 2x1 no placar o Goiás passou a tocar a bola, no segundo tempo, a fazer jogadas ensaiadas e de profundidade. Aos 3 minutos, o matador Dimba ampliou para 3x1 após receber lançamento de de Grafite que avançou superando dois marcadores. Com a vitória assegurada, o time se acomodou em campo. Agora, o Goiás enfrenta o Coritiba, na quarta-feira, no Couto |Pereira, ás 20h30min.