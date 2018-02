Goiás vence o Deportivo Cuenca e se classifica O Goiás fez sua parte nesta quarta-feira e garantiu sua classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 0, em casa, e agora vai enfrentar Newell´s Old Boys, The Strongest e Unión Española, pelo grupo 3. A estréia será no dia 14 de fevereiro, contra o Union Española, em Santiago (CHI). Quanto ao jogo, os gols foram marcados por Jadílson (que abriu o placar para o Goiás aos 29 minutos do primeiro tempo). Romerito marcou os outros dois: 30 minutos (de cabeça) e aos 37 minutos (de pênalti) do segundo tempo. A partida de ida deste confronto, disputada semana passada, havia terminado empatada por 1 a 1.