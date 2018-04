Goiás vence o São Caetano e ainda sonha com o acesso O gol de Amaral na vitória, por 1 a 0, sobre o São Caetano, nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, devolveu o sonho do Goiás em buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo deixou o time alviverde goiano com 51 pontos - quatro a menos que o G-4 -, na oitava colocação. O clube paulista, por sua vez, segue ameaçado de rebaixamento, na 15.ª posição, com 44 pontos, três a mais que a zona da degola.