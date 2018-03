Goiás vence outra e elimina Botafogo Na reabertura do estádio de Caio Martins, em Niterói, o Botafogo foi eliminado pelo Goiás da Copa do Brasil, ao ser derrotado nesta quinta-feira por 3 a 2. A equipe carioca também havia perdido no jogo de ida, por 2 a 1. Já o time goiano, classificado, agora vai enfrentar o São Paulo pelas quartas-de-final da competição. O Caio Martins estava em obras havia 79 dias. Houve reformulação nas arquibancadas, cadeiras, bares e banheiros - o estado do gramado, porém, piorou. O público prestigiou o Botafogo. Doze mil ingressos foram vendidos e muita gente nem sequer conseguiu entrar no estádio. Por conta disso, algumas pessoas registraram queixa contra o clube na delegacia mais próxima, a 77ª DP. No final da partida, torcedores entraram em choque com policiais militares, nas imediações do Caio Martins. Houve muito corre-corre. O Botafogo entrou em campo saudado com entusiasmo pela torcida. Mas o time não correspondeu às expectativas. O Goiás dominou o adversário desde o início. Araújo e Dimba criavam situações de gol, dando trabalho ao goleiro Max. Mas, no primeiro lance de perigo, o Botafogo abriu o placar. Foi em cobrança de falta de Camacho, aos 37 minutos. A torcida mal teve tempo de comemorar. Aos 39, Danilo completou com estilo o passe de Araújo e empatou o jogo. No segundo tempo, o árbitro deixou de marcar pênalti para o Botafogo logo no começo. Aos 16, Araújo finalizou com perfeição cruzamento de Caíco, fazendo 2 a 1 para o Goiás. A torcida carioca, impaciente, passou a hostilizar os jogadores botafoguenses. Até que, aos 25, Leandrão empatou novamente, numa jogada individual. Faltavam ainda dois gols para o Botafogo obter a classificação. E a equipe não acertava, já envolvida pelo clima de ansiedade e nervosismo. O Goiás, então, completou o serviço, aos 38 minutos, quando Araújo cruzou da direita e Wando só encostou na bola, fazendo 3 a 2. Ficha técnica: Botafogo: Max; Márcio Gomes (Rodrigo Fernandes), Sandro, Gilmar e Renatinho; Túlio, Almir, Gedeil (Leandrão), Camacho e Valdo; Dill. Técnico: Levir Culpi. Goiás: Harlei; Michel, Fabão, Alexandre e Leandro (Marcinho); Tiago, Marabá, Caíco e Danilo (Cléber); Araújo e Dimba (Wando). Técnico: Candinho. Gols: Camacho, aos 37, e Danilo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Araújo, aos 16, Leandrão, aos 25, e Wando, aos 38 do segundo. Árbitro: Wilson Luís Semene (SP) Cartão amarelo: Sandro, Camacho, Dill, Dimba, Gilmar, Michel e Tiago. Local: Estádio Caio Martins, em Niterói. Tabela da Copa do Brasil