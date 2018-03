Goiás vence São Caetano por 2 a 1 O São Caetano parece mesmo concentrado somente nas semifinais da Taça Libertadores da América. O time decepcionou na estréia na Copa dos Campeões perdendo para o Goiás, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Castelão, em Fortaleza. O time titular, agora, viaja para São Paulo e apenas os reservas enfrentam o Atlético-PR, sábado, pela segunda rodada do Grupo B. Seu objetivo é mesmo segurar o América do México, nos dias 9 e 16. Mas se quiser chegar à final, o time do ABC terá que mostrar muito mais futebol. A equipe foi até displicente e acabou castigada ao sofrer o segundo gol aos 42 minutos do segundo tempo. O São Caetano ainda mandou no jogo nos primeiros minutos, principalmente pela movimentação e toque de bola. Depois o Goiás equilibrou as ações em campo, sempre buscando a vitória. Mas os gols saíram no segundo tempo. Araújo abriu o placar aos 11 minutos, depois que driblou o zagueiro Daniel e acertou um bonito chute. Mas três minutos depois o São Caetano empatou, quando Somália aproveitou o descuido na marcação do miolo da defesa. O time do ABC melhorou bastante em movimentação com as entradas de Robert e Jean Carlos, mas não criou chances. No final, o castigo. Finazzi ganhou uma bola da defesa e tocou rápido para Araújo que completou com categoria, aos 42 minutos.