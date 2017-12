Goiás vence São Paulo por 3 a 0 O Goiás agradeceu ao São Paulo por ter utilizado seus reservas. Contra um time sem entrosamento e bem limitado, os goianos não tiveram trabalho para vencer por 3 a 0, hoje, no Serra Dourada, em Goiânia, chegar aos 70 pontos e ficar mais perto da vaga na Taça Libertadores de 2006. Os são-paulinos rezam para que o Brasileiro acabe logo, já que a única preocupação no clube é o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. Os goianos não demoraram a tomar conta do jogo. Logo aos 2 minutos, Jadilson cobrou falta, Souza subiu mais do que Renan e Richarlyson e, de cabeça, mandou para as redes. Em lance parecido, o time da casa praticamente decidiu o jogo. Aos 27, Paulo Baier levantou na cabeça de André Leoni, que subiu livre entre os zagueiros e, novamente de cabeça, fez o segundo gol. Apesar da superioridade do Goiás, o São Paulo até encontrou espaços para chegar ao ataque ? especialmente pela esquerda, com Richarlyson e Fábio Santos ?, mas lhe faltavam condições técnicas para definir oa lances. Sem falar na falta de entrosamento dos zagueiros, que deixavam os atacantes rivais à vontade. Aos 22, Roni recebeu de Souza, saiu frente à frente com Flávio Kretzer, mas chutou em cima do goleiro. Na etapa final, diante da fragilidade do rival, o Goiás demorou para definir o resultado ? só o fez aos 33, quando Jardel recebeu de Dodô e tocou na saída do goleiro. Desequilibrado, Roger discutiu com a arbitragem e foi expulso. Alê e Jardel se agrediram e também levaram o cartão vermelho.