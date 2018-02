Goiás vence The Strongest e lidera grupo 3 O Goiás derrotou nesta quarta-feira o The Strongest, da Bolívia, por 2 a 0, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os gols foram marcados por Nonato e Romerito, ambos no primeiro tempo, deixando a equipe brasileira na liderança isolada do grupo 3 da Copa Libertadores, com seis pontos ganhos em dois jogos. O Newell´s Old Boys, da Argentina, é o vice-líder com três pontos, empatado com o The Strongest. O Unión Española, do Chile, tem duas derrotas e ainda não pontuou. Muito melhor em campo, o Goiás segurou bem o The Strongest, que quase não teve chances de chegar ao gol. Aos 16 minutos, Romerito cabeceou e a bola sobrou para Nonato marcar com a perna esquerda na saída do goleiro. O Goiás ampliou aos 33 minutos. No lance do gol, Welliton fez cruzamento da direita e Romerito, na corrida, cabeceou para marcar. O próximo jogo do Goiás na Libertadores será no dia 15 de março, contra o Newell´s Old Boys, em Goiânia. Na próxima terça-feira, Union Española e The Strongest jogam no Chile.