Goiás x Brasiliense: pela reabilitação Goiás e Brasiliense se enfrentam neste sábado, às 16h, no Serra Dourada, com o objetivo de conseguir a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time goiano perdeu em casa para o Santos e a equipe do Distrito Federal foi derrotado pelo Juventude, em Caxias do Sul. Mesmo com a ausência confirmada do atacante Souza, vetado por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo, o Goiás vai a campo para jogar em velocidade. "Temos a obrigação de vencer em casa", disse o treinador Edson Gaúcho. Além de Souza, que será substituído por Danilo Dias, o zagueiro Aldo entrará em lugar de André Dias (suspenso). A entrada de Danilo, que ainda é da categoria de juniores, está sendo encarada com surpresa. "O Édson (Gaúcho) pediu para explorar as costas dos zagueiros do Brasiliense", revelou. O time do Distrito Federal vai reforçar o seu meio-campo para tentar parar o ataque do Goiás. No esforço para vencer, se recuperar no campeonato e impedir uma nova crise, o técnico Joel Santana contará com o retorno do meia Iranildo, recuperado de contusão na coxa. O problema é a defesa, que sofreu 20 gols em 10 partidas, uma das três mais vazadas da competição. "A questão não é de estatísticas, mas de posicionamento da defesa", diz o treinador, para quem a dupla de zagueiros Jairo e Régis está atuando com seriedade, mas que terá um duro teste na partida contra os goianos. "O jogo é complicado", diz Joel, que prevê o Goiás atacando pelas pontas. No confronto direto, as duas equipes mostram equilíbrio. Cada uma venceu um jogo e empataram duas vezes nas quatro partidas disputadas até hoje.