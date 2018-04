Goiás x Corinthians: a hora de decidir chegou

Celso Junior/AE Finazzi observa bola durante treino; Com 12 gols, atacante é a grande esperança diante do Goiás Cinco anos de competições por pontos corridos e há, ainda, quem diga não ter graça campeonato sem final. A frase não vale para torcedores de Corinthians e Goiás, que vêm fazendo jogos decisivos já faz algumas rodadas neste Campeonato Brasileiro e hoje se enfrentam na "final contra o rebaixamento". Às 16 horas, no Serra Dourada, em Goiânia, eles farão uma batalha na qual nem o empate serve. É ganhar e respirar um pouco na tabela ou colocar de vez os pés na Série B. Para os corintianos - fecharam a rodada anterior fora da zona de rebaixamento -, não permanecer na elite nacional significa enorme mancha negativa numa história de 97 anos de glórias. "Quero ficar marcado aqui por coisas boas, não apenas por grandes defesas no campeonato", diz o goleiro Felipe, principal destaque do time na competição, na qual a palavra vexame tem feito parte do cotidiano corintiano. Sob pressão e na casa do adversário, a ordem é jogar a responsabilidade para o Goiás, mandante do jogo. E evitar o óbvio: que este duelo decide o futuro corintiano. "Domingo (hoje) não decide nada ainda. Mas quem ganhar vai dar um passo bem importante para fugir do rebaixamento", avalia o capitão Betão, único do time a jogar no Serra Doura em 2006 (derrota por 3 a 1). O zagueiro também estava na campanha de 2005, no famoso time galáctico campeão nacional no mesmo palco de hoje, num jogo cheio de atrativos, com Tevez inspirado e várias chances de gol. "A intensidade desta partida será bem maior, vai ser um jogo surpreendente." ENCONTRO NO PARQUE Vale tudo na hora da decisão e dos momentos mais delicados. União não pode faltar. A diretoria do Corinthians instalou um telão no ginásio do Parque São Jorge para que torcedores se reúnam e torçam pela equipe. Quem não for sócio terá de pagar R$ 15,00 para entrar. HORA DA RECUPERAÇÃO "Sei que não venho rendendo o meu melhor futebol nos últimos jogos, o que a torcida espera de mim. Então, vou fazer o máximo nestas três últimas rodadas para salvar o time do rebaixamento, pode apostar." O discurso animado é do lateral-esquerdo Gustavo Nery, único atleta do atual elenco a atuar no duelo frente o Goiás em 2005, no mesmo Serra Dourada, que valeu a conquista do quarto título Brasileiro ao Corinthians. Betão estava suspenso naquele jogo e ficou torcendo, nas tribunas. O ala é considerado pelo técnico Nelsinho Baptista uma das peças que podem surpreender no decisivo e provavelmente truncado duelo contra a queda para a Série B. "O Goiás sabe do poder de decisão do Finazzi, das jogadas em velocidade dos meninos (Dentinho e Lulinha), temos de ter outras opções ofensivas. E tanto o Iran quanto o Gustavo podem acabar se destacando", aposta o treinador. Goiás Harlei; Vítor, Ernando, Paulo Henrique e André Leone; Amaral, Fábio Bahia, Cléber Goiano (Felipe) e Paulo Baier; Harison e Fabiano Oliveira (Fabrício Carvalho) Técnico: Márcio Araújo Corinthians Felipe; Fábio Ferreira, Zelão e Betão; Iran, Moradei, Carlos Alberto, Lulinha e Gustavo Nery; Dentinho e Finazzi Técnico: Nelsinho Baptista Árbitro: Alício Pena Júnior (MG) Estádio: Serra Dourada, Goiânia Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 MHz TV: Globo e Band Gustavo Nery promete não decepcionar. Quando acertou seu retorno ao time, no meio do ano, ele prometeu para os torcedores corintianos que vinha para apagar uma má impressão deixada no fim de 2006, quando se desentendeu com Emerson Leão e acabou indo para o futebol europeu. A chance, acredita ele, é se destacar nesta reta final de campeonato. Momento delicado e no qual a experiência conta muito. "Ano passado, na reta final, operei o ombro e não deu para terminar a competição. Agora está ocorrendo o mesmo e estou pronto para colaborar", afirmou, lembrando que, em 2006, o time também lutava contra o rebaixamento. "Será outra decisão para nós. Mas totalmente diferente de 2005. Naquela situação estávamos brigando por um título, agora é contra a posição incômoda", observou. "Com a ajuda do grupo, do time, dos torcedores, usando da sabedoria e procurando contra-atacar com precisão, vamos superar o Goiás." Com um ponto a mais que o Goiás, o Corinthians tem de vencer para poder escapar da degola na próxima rodada, diante do Vasco. Uma derrota deixa o time em situação delicadíssima. A ordem agora é voltar de Goiânia com os 3 pontos. "Jogando bonito ou feio", disse Nery.