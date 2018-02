Goiás x Corinthians: empate medíocre Nem o mais fanático torcedor corintiano deve ter suportado ficar duas horas à frente da televisão para ver o empate por 1 a 1 entre seu time e o Goiás, hoje à tarde, em Goiânia. O jogo, de péssimo nível técnico, só atestou, mais uma vez, a fragilidade dos dois times, que precisarão melhorar muito se sonharem chegar a algum lugar na temporada. O resultado não foi bom para ninguém. O Corinthians, com 9 pontos, fica cada vez mais próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o Goiás, com 12, também segue em situação bastante desconfortável. Para se fazer justiça, apenas um jogador realmente merece elogios: o goleiro Fábio Costa. Embora não tenha sido tão exigido, foi muito bem em três lances, evitando que os paulistas tivessem sido derrotados pela quinta vez na competição. No fim, os corintianos deixaram o campo relativamente satisfeitos. Atualmente, empate fora de casa é motivo para festa. O técnico Tite, que comandou a equipe pela segunda vez - na primeira, houve empate por 1 a 1 com o São Paulo -, vinha ressaltando, durante a semana, que sua principal preocupação era acertar a defesa, que havia sofrido 20 gols em oito jogos. Até que o setor defensivo melhorou mesmo. Já é um começo. Falta, no entanto, o que todos vêm pedindo no clube: um jogador habilidoso no meio-de-campo, que saiba fazer a ligação. O meio foi praticamente inexistente hoje. Não criou nada, o que prejudicou ainda mais a dupla de ataque formada por Gil e Marcelo Ramos, que não vivem boa fase. Para se ter uma idéia, o goleiro Harley, do Goiás, não fez nenhuma defesa. O único chute do Corinthians - além do gol - foi nos acréscimos, com Gil. A bola foi por cima, mas chegou a levar perigo. A primeira etapa só teve lance de emoção no primeiro minuto, quando João Paulo cabeceou e Fábio Costa espalmou para escanteio. Mais nada. O segundo tempo foi um pouco menos ruim, mas também não agradou. Paulo Bayer, cobrando pênalti, fez 1 a 0 para o Goiás e Rogério, também de pênalti, empatou. A situação se complicou um pouco para os visitantes com a expulsão de Fabinho, que teria atingido Paulo Bayer em lance confuso. O jogador, por sinal, reclamou bastante do cartão vermelho recebido, que considerou injusto. "Eu tenho vontade de quebrar a cara de um merda desse aí", disse o volante à TV Globo, assim que deixou o campo, referindo-se à arbitragem, comandada pelo carioca Luís Antônio Silva Santos. Mas, mesmo com um a mais em campo, o Goiás mostrou toda a incompetência e pouco incomodou o Corinthians. O placar de 1 a 1 acabou ficando elástico demais para o que fizeram os dois times. Ninguém mereceu ter marcado gol.