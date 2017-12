Goiás x Corinthians: ingressos esgotados Em apenas dois dias, foram vendidos todos os 50 mil ingressos para o jogo entre Goiás e Corinthians, que acontece domingo, no Serra Dourada, em Goiânia, e vai decidir o título do Campeonato Brasileiro. Foram destinados 6,4 mil entradas para os torcedores corintianos, mas muitos deles compraram bilhetes reservados ao time goiano. Há, inclusive, a expectativa que o estádio esteja dividido entre as duas torcidas. Enquanto a torcida do Goiás quer fazer uma grande festa para o time, depois da classificação inédita para a Libertadores, os corintianos se preparam para comemorar o título brasileiro. Por isso mesmo, os torcedores do Corinthians prometem levar uma grande caravana para Goiânia. Time - A defesa do Goiás terá mudanças na partida de domingo, contra o Corinthians, que irá decidir o títuo brasileiro. Os zagueiros André Dias e Júlio Santos estão suspensos e devem dar lugar para o volante Cléber e o também zagueiro Rafael Dias. Mas, apesar de terem treinado no time titular nesta quarta-feira, Cléber e Rafael Dias ainda não foram confirmados pelo técnico Geninho. "Só no final da semana ferei definições sobre os eventuais substitutos e a formação da equipe", explicou. Além dos dois jogadores suspensos, o Goiás ainda não sabe se poderá contar com o atacante Roni, que reclamou de dores musculares. Mas ele já garantiu que joga no domingo, quando o Corinthians pode ser campeão brasileiro se empatar no Estádio Serra Dourada. Retrospecto - Nos últimos jogos entre os dois times, desde 2001, o Corinthians ganhou 5 e empatou 4. A última vitória do Goiás aconteceu justamente no Serra Dourada, no dia 30 de julho de 2000, pela Copa João Havelange. "Então nós temos contas a acertar", brincou o meia Rodrigo Tabata.