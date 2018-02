Goiás x Paysandu: jogo de embalados Goiás e Paysandu enfrentam-se a partir das 16 horas, no Serra Dourado, embalados. O time goiano, por ter conquistado o título estadual; os paraenses, pela boa companha na Taça Libertadores e pelos 6 a 2 sobre o Cerro Porteño, quinta-feira, em Assunção. O Goiás inicia a aventura no torneio nacional sob o comando de Candinho, substituto de Nelsinho Baptista. O técnico Dario Pereyra promete não poupar titulares do Paysandu. Leia mais no Estadão