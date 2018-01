Goiás x Ponte sem data definida Penúltimo e último colocados no Campeonato Brasileiro, Goiás, com nove pontos, e Ponte Preta, com 10 pontos, ainda não sabem quando vão se enfrentar pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O "jogo dos desesperados" pode até não acontecer tão cedo. O jogo, que estava marcado para o próximo domingo, dia 29, foi transferido para a quarta, dia 2 de julho, em virtude de um show musical no estádio Serra Dourada. Mas a organização do evento "Tributo a Leandro", em comemoração ao sexto ano de morte do cantor, transferiu o show para dia 2, e seus organizadores informaram a direção do estádio que iniciarão o trabalho de montagem do palco a partir de domingo. A direção dos dois clubes mantiveram contatos nesta terça-feira na tentativa de realizar o jogo normalmente neste final de semana - sábado ou domingo. O problema é que o departamento técnico da CBF só permite alteração de jogos com oito dias de antecedência. Resta saber se a entidade irá abrir exceção e aceitar a antecipação da partida. Enquanto as diretorias se esforçam fora de campo, dentro dele o técnico Abel Braga segue procurando a melhor formação para enfrentar os goianos. Sem poder contar com o volante Roberto e o atacante Nenê, suspensos, o treinador deve optar por Romeu, que já voltaria ao time após cumprir suspensão, e Sérgio Alves no comando de ataque ao lado de Fabrício Carvalho.