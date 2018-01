Gol brasileiro na vitória do Bayern O Bayern de Munique venceu o Spartak de Moscou por 3 a 0, nesta quarta-feira, e ficou bem perto da classificação para as quartas-de-final na Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro Paulo Sérgio marcou o gol que fechou a vitória do time alemão, a três minutos do fim da partida, disputada sob neve no estádio Olímpico de Moscou. Mehmet Scholl fez os outros dois, o primeiro após receber passe do brasileiro Élber. O segundo foi de pênalti. O time alemão teve várias chances de ampliar e Élber chegou a acertar o travessão, num chute de longa distância. Com a vitória, o time alemão somou 10 pontos no Grupo C. A outra vaga do grupo é disputada por Arsenal e Lyon, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, e o próprio Spartak. Faltando duas rodadas, o time inglês tem quatro pontos, um a mais que os dois adversário.