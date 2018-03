Gol contra dá vitória ao Criciúma contra o São Caetano

Graças a um gol contra do zagueiro Aderaldo, aos 45 minutos do segundo tempo, num recuo errado de cabeça para o goleiro Luiz, o Criciúma venceu o São Caetano por 2 a 1 de virada, na noite desta terça-feira, em Criciúma, pela terceira rodada da Série B. Com a vitória, o time catarinense, que contou com a estréia do técnico Gelson Silva, assumiu o terceiro lugar, com seis pontos. Já os visitantes caíram para o sexto lugar, com quatro. Veja também: Calendário e resultados O São Caetano começou o jogo a topo vapor e abriu o placar logo no primeiro minuto: o zagueiro Aderaldo aproveitou escanteio cobrado por Rafinha, pela direita, e mandou de primeira no canto esquerdo do goleiro Zé Carlos. Após o gol, os paulistas recuaram e o Criciúma pressionou, mas só chegou ao empate aos 26 do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Jael. Aos 45, numa bola longa vinda do meio-de-campo, Aderaldo tentou recuar de cabeça para Luiz, mas errou a mira e mandou para o gol - o goleiro ficou vendido e nem teve como reagir. Os dois times voltam a jogar na sexta-feira, dia 30 de maio, às 20h30: o Criciúma enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto o São Caetano recebe o Vila Nova, em sua primeira partida do ano no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.