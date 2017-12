Gol contra no final salva Manchester Um gol contra nos acréscimos do segundo tempo salvou o Manchester United da derrota na terceira rodada do Campeonato Inglês. O Aston Villa abriu o placar aos 4 minutos, com Vassell, mas o seu zagueiro Alpay Ozalan o gol que deu o empate de 1 a 1 ao Manchester. Em outro jogo disputado neste domingo, pelo Campeonato Inglês, o Newcastle também ficou no 1 a 1 com o Sunderland. Amanhã, Bolton e Liverpool se enfrentam no encerramento da rodada.