Gol da vitória deixa Marcinho entusiasmado O atacante Marcinho lamentou duas oportunidades perdidas, mas comemorou muito o seu aproveitamento no jogo deste domingo, na vitória do São Caetano sobre o Vasco, por 1 a 0. "T ive três chances e consegui fazer um gol. Pena que me precipitei quando tive uma chance de cabeça no segundo tempo e também tenha perdido um gol no primeiro, quando o Henrique me travou. Mas estou muito feliz. Pouco a pouco, estamos chegando perto dos primeiros", afirmou o jogador. Autor de dez dos 29 gols marcados pelo São Caetano no Brasileiro, Marcinho sonha com a artilharia do campeonato, apesar de Dimba já haver marcado 21 vezes. "Eu e o São Caetano estamos no mesmo ritmo, vamos de pouquinho em pouquinho. Se os da frente bobearem, a gente pode chegar, sim", prometeu.