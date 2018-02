Gol de Alex da Rosa dá título boliviano ao San José

O San José, uma equipe modesta, conseguiu nesta quarta-feira o segundo título de campeão boliviano da sua história, ao vencer em casa, o La Paz FC, por 1 a 0, com um gol do brasileiro naturalizado boliviano Alex da Rosa. Com a vitória no Estádio Jesús Bermudez, em Oruro, a 3.702 metros de altitude, o time também se classificou para a próxima Copa Libertadores. Da Rosa marcou o gol do título aos 32 minutos, após receber um passe em profundidade do também brasileiro Sandro Coelho. O chute cruzado surpreendeu o goleiro do La Paz, outro brasileiro, Mauro Machado. No jogo de ida, no fim de semana, o San José tinha empatado em 2 a 2 com o La Paz no estádio Hernando Siles. O San José só havia sido campeão em 1995, e vice em 1991 e 1992. O outro representante da Bolívia na Copa Libertadores será o Real Potosí, campeão do Torneio Apertura. A terceira vaga será disputada por La Paz FC e Bolívar.