Gol de Anelka dá vitória ao Chelsea de 1x0 sobre Porto

O francês marcou três minutos após o intervalo, mas o Chelsea viveu momentos de tensão nos últimos minutos, quando o Porto pressionou pelo gol de empate até que Fernando foi expulso nos acréscimos.

Com o empate de 0 x 0 entre Atlético de Madri e o Apoel Nicósia na outra partida da chave, o técnico Carlo Ancelotti ficou bastante contente com a magra vitória de sua equipe.

"Não conseguimos ter a posse de bola no segundo tempo e não tivemos o domínio da partida, mas o Porto é um bom time", disse o italiano a repórteres depois da partida.

"Você não consegue sempre jogar seu melhor, e às vezes você precisa vencer quando está abaixo do seu melhor. Essa é uma característica importante para um time."

Da última vez que o Chelsea jogou em seu estádio na Liga dos Campeões, a torcida foi frustrada por um gol do Barcelona no último minuto que eliminou o time inglês na semifinal do ano passado.