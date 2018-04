Gol de Owen no fim dá vitória ao Manchester United sobre City

O time vermelho ficou três vezes à frente no marcador, com Wayne Rooney e duas cabeçadas de Darren Fletcher. O City empatou com gols de Gareth Barry e dois de Craig Bellamy. O segundo veio aos 45 do segundo tempo. Mas perdeu.

"Nós demos três gols de graça hoje. Poderia ter sido uma vergonha, poderíamos ter vencido por 6 x 0 ou 7 x 0", disse o técnico do Manchester United, Alex Ferguson.

"Mas no fim, ainda vencemos um dos melhores jogos de Manchester. Temos um vizinho e às vezes os vizinhos fazem barulho, mas nós mostramos nosso poder hoje e a vida vai continuar."

A vitória coloca o Manchester United com 15 pontos ao lado do Chelsea, que mais tarde recebe o Tottenham Hotspur. O City, que tinha vencido seus primeiros quatro jogos na liga, continua com 12 pontos, ao lado do Tottenham e do Liverpool, que no sábado venceu o West Ham fora de casa por 3 a 2.

O jogo deste domingo entre os atuais campeões e o badalado e caro time do City foi um dos mais cercados de expectativa nos últimos anos e, cheio de alternativas, correspondeu.