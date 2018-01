Gol de Ronaldinho não salva o PSG Um gol de Ronaldinho Gaúcho, de pênalti, no início do segundo tempo, não evitou a derrota do Paris Saint-German por 2 a 1 para o Lille, nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Manchev fez os dois gols para a equipe da casa. Os outros resultados da rodada foram: Nice 2 x 0 Olympique; Ajaccio 0 x 0 Montpellier; Auxerre 1 x 0 Bastia; Bordeaux 1 x 0 Troyes; Le Havre 1 x 2 Guingamp; Monaco 2 x 1 Nantes; Rennes 2 x 2 Sochaux; e Estrasburgo 1 x 1 Sedan.