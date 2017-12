Gol decisivo não tira humildade de Daniel São Paulo, 06 (AE) - Nem mesmo o gol salvador que garantiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Sport e a liderança do time na fase final da Série B do Brasileiro fez o zagueiro Daniel mudar de atitude. Enquanto muitos gostam da promoção pessoal que a profissão de atuar no futebol pode oferecer, o jogador foge o quanto pode dos holofotes. Nesta quinta-feira, por exemplo, saiu do treino sem dar entrevistas, sob a alegação de que tinha um compromisso. Desde os tempos de São Caetano, Daniel admite um certo desconforto ao falar com a imprensa, apesar de ser sempre bastante articulado na hora de emitir opiniões sobre futebol. Logo que chegou ao Palmeiras, o zagueiro chegou a pedir para não ser entrevistado. Depois, com o tempo, passou a falar esporadicamente. Mas não é só essa característica que distingue Daniel do perfil tradicional do jogador de futebol. Enquanto muito aproveitaram a carreira nos gramados para fugir da escola, o zagueiro palmeirense nunca escondeu que foi um sacrifício parar de estudar quando se tornou atleta e que pretende voltar quando puder. Além disso, ele é apaixonado por livros sobre máfia e investigação policial - histórias nas quais os heróis e anti-heróis preferem agir com discrição, assim como ele. Entre os jogadores do grupo, é admirado por sua determinação em manter uma postura coerente com a religião evangélica que pratica. Mas talvez Daniel tenha de se acostumar com a sina de aparecer. Além dos gols de cabeça, como o de quarta-feira, o jogador tem aproveitado a potência no chute para cobrar faltas de longa distância. "Desde que o Alceu se machucou ficamos sem alguém para essa função e, por isso, passei a experimentar. Como deu certo, vou continuar", disse o zagueiro em certa ocasião.