Gol devolve confiança a Lúcio Flávio O belo gol contra o São Paulo, no último domingo, que evitou a terceira derrota seguida do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, fez o meia Lúcio Flávio respirar aliviado. O futebol do atleta paranaense vinha sendo sistematicamente contestado pelos torcedores do Galo. Ele chegou a ser hostilizado no desembarque da delegação alvinegra, após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Sport, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. "Chupa-sangue", foi um dos adjetivos utilizados pelos revoltados atleticanos para atacar o camisa 10 do clube. "É a responsabilidade que eu tenho. Eles (torcedores) esperavam muito de mim e por isso veio a ter uma cobrança maior", avaliou nesta segunda-feira o atleta. No jogo contra o Tricolor, a história não mudou e a cada vez que Lúcio Flávio pegava na bola era vaiado, principalmente no primeiro tempo. Até que, aos 20 minutos da etapa final, o meia acertou um chute colocado, encobrindo o goleiro Rogério Ceni. Mas apesar do gol, que deu o empate ao clube mineiro, o meia, juntamente com o restante da delegação, não escapou do protesto promovido por torcedores na saída do Mineirão. "O empate não era o resultado que nós queríamos, mas a derrota seria pior", ponderou Lúcio Flávio, para quem "valeu o esforço" e o "empenho" do time. O meia diz que entende a paixão do torcedor pelo seu clube, mas que procura não levar para campo as cobranças oriundas das arquibancadas. Ele fez questão de ressaltar a intervenção do técnico Celso Roth no intervalos da partida, fundamental, segundo Lúcio Flávio, para que os jogadores voltassem motivados em busca de um resultado melhor no segundo tempo. Por ironia, o jogador de 24 anos, que é fã do ex-flamenguista Zico e gosta de música gospel, marcou o seu mais bonito gol - o quinto desde que chegou ao clube e o segundo no Brasileiro - com a camisa atleticana em cima do São Paulo, clube que defendeu no primeiro semestre de 2002, passando em branco. Segundo o site oficial de Lúcio Flávio, em 20 partidas pelo Tricolor, o meia não conseguiu balançar as redes uma vez sequer. Para a partida de volta contra o Sport, nesta quarta-feira, no estádio Independência, pela Copa do Brasil, ele afirma que o grupo alvinegro está confiante, apesar da obrigação de vencer por uma diferença de cinco gols para conquistar a vaga. "O grupo está acreditando bastante e está motivado. É a oportunidade que nós temos de entrar para a história". LESÃO - Mas o técnico Celso Roth ganhou mais um problema de contusão. O lateral-esquerdo Marquinhos rompeu o ligamento colateral do joelho esquerdo, no jogo contra o São Paulo, durante uma disputa de bola. Segundo o médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, ele deverá ficar parado por pelo menos duas semanas.