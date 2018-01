Gol do corintiano Lucca é escolhido o mais bonito do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue sua vida normal após o Departamento de Justiça dos EUA indiciar o presidente da entidade, Marco Polo del Nero, por corrupção. Nesta quinta-feira, pouco depois de o dirigente ser formalmente acusado, a CBF divulgou o resultado do prêmio de gol mais bonito do Brasileirão.

O vencedor foi Lucca, atacante reserva do Corinthians na campanha do título, que marcou belo gol na goleada por 6 a 1 sobre o São Paulo, pela 36.ª e antepenúltima rodada do torneio. A batida de Lucca não teve grande brilho, mas até a chegar a ele passou por Jadson, Bruno Henrique e Danilo, que deu de letra a assistência.

A votação foi realizada pela página da CBF no Facebook e premiou Lucca com 38% dos votos. O gol de Dátolo, do Atlético-MG, contra o Flamengo (deu um rolinho de elástico antes de chutar), ficou em segundo, com 16%.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O terceiro colocado foi Michel Bastos, do São Paulo, que deu dominou de letra e bateu de longe, no ângulo, sem deixar a bola cair, na vitória sobre o Atlético-MG. O jogador tricolor foi o escolhido por 12% dos votantes. A votação contou com dez finalistas, escolhidos de antemão pela CBF ao fim de 37 das 38 rodadas do Brasileirão.