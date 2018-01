Gol do júnior Fred entra no Guiness O gol mais rápido da história do futebol brasileiro pertence ao jovem atacante Fred, de apenas 19 anos, que marcou o único gol do América-MG, aos 3s17, contra o Vila Nova-GO, domingo, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. ?A bola foi rolada e chutei rápido, com muita força. Tive sorte, competência e fui abençoado por Deus", declarou Fred, que na saída de bola percebeu que o goleiro estava adiantado, na marca do pênalti, e pediu ao companheiro que rolasse a bola para frente. A marca será registrada no livro de recordes Guiness, a pedido do clube. Apesar da façanha, o resultado não foi favorável ao América, que, goleado por 5 a 1, foi eliminado da competição. Mas favoreceu o atacante, que será promovido à divisão profissional. ?Espero, sinceramente, que eu tenha oportunidade de mostrar o meu trabalho entre os profissionais. Meu objetivo para este ano é me firmar de uma vez no América", diz Fred, que deverá ser aproveitado nesta temporada de 2003, segundo o técnico Mauro Fernandes. Antes do incrível feito de Fred nesta copa de juniores, em toda a história do futebol brasileiro a marca pertencia a Vital, do Paysandu, que marcou um gol aos 4s de jogo, contra o Santa Rosa, em uma partida válida pelo Campeonato Paraense, no dia 4 de junho de 1997. Em Campeonatos Mundiais, o gol mais rápido saiu nesta última Copa do Mundo, disputada na Coréia do Sul e Japão. O autor foi o atacante Hakan Sukur, da Turquia, que marcou aos 11s, contra a Coréia do Sul, na disputa do terceiro lugar no Mundial de 2002. Na história do futebol mundial o gol mais rápido pertence ao jogador uruguaio Ricardo Oliveira, que marcou aos 2s80 no dia 26 de dezembro de 1998.