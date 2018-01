Gol do locutor argentino dura 19 segundos Rodolfo de Paoli, da ?Rádio Mitre?, de Buenos Aires, parece mais um animador de torcida do que um locutor. E começa seu trabalho já antes do início da partida, abrindo a todo momento o microfone para os cantos da torcida do Boca. ?Como jogarão Diego e Robinho aqui em Bombonera, o campo que sempre lota e que sempre treme??, perguntava. Faz comparações com a lotação do Monumental de Nuñez, há 25 anos, quando a Argentina, derrotando a Holanda por 3 a 1, conseguia seu primeiro título mundial. Bem informado, agradece ao presidente Lula que sancionou o Estatuto do Torcedor. ?Há mais espaço para as pessoas e assim diminuiu a lotação máxima do Morumbi, o que ajudará Boca no segundo jogo.? O entusiasmo diminui com o fraco início da partida, mas ressurge na narração do gol de Delgado. ?Chuta para o arco. Gol de Delgado?, narra com simplicidade. Só que a palavra arco é berrada em oito segundos e o gol leva outros 19 segundos. E, em seguida, a previsão otimista. ?Boca já acaricia a Libertadores.? Com 39 minutos, Ibarra avança pela direita e tenta um cruzamento de chaleira (rabona, para eles) e faz tudo errado. Não para o narrador. ?Linda jogada de Ibarra, quase me enfarto, quase me enfarto, quase me enfarto.? Para o segundo tempo, Paoli extrapola de uma vez. Schiavi acerta pontapé por trás em Robinho, e ele grita com o jogador brasileiro. ?Você está vendo muita novela, Robinho, nem te acertaram.? Logo após, a bronca é com Diego, que também sofre falta. ?Parece uma bailarina do Ballet Colón, não aconteceu nada.? A bronca em Léo é bem-humorada. ?Não gosto desse Léo, não gosto desse Léo. Sabe por quê? Porque joga muito bem.? Quando o Santos aperta, ele pede que Deus ajude o Boca. E, quando há a falta que Delgado vai cobrar, ele se supera. ?O Santos merece empatar, mas esse é o momento ideal para o Boca marcar. Tenho o grito na garganta e quero soltá-lo. Lá vai Delgado. Arribaaaaaaaaaaaa (dez segundos), goooooool (19 segundos), Boca está cada vez mais perto. Não sei se vou agüentar a emoção no Morumbi.? Termina o jogo. ?Boca tem meia Copa no bolso. Boca será campeão do mundo. Nunca menti para vocês, Boca, Boca...."