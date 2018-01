Gol em Kahn vale 400 litros de cerveja O japonês Takahara, do Hamburgo, ganhou 400 litros de cerveja por ter quebrado a invencibilidade do goleiro Oliver Kahn, que não sofria gol havia 802 minutos. O atacante marcou contra o Bayern de Munique, domingo. Uma cervejaria o presenteou e Takahara distribuirá 300 litros aos torcedores, sábado, contra o Wolfsburg, e fará festa com 100 litros para o time.