Gol em lateral no Paulista da A-3 Um lance raro aconteceu durante o jogo em que o Jaboticabal venceu o Monte Azul, por 2 a 0, neste domingo à tarde, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. O zagueiro Flávio marcou o primeiro gol de seu time cobrando um arremesso lateral. O lance inusitado aconteceu aos 14 minutos. O zagueiro Flávio cobrou um lateral com muita força para dentro da área, onde o goleiro Mika, na tentativa de afastar a bola, acabou se atrapalhando e a atirou para o fundo de suas próprias redes. O árbitro Giovanni Cesar Ortuso, porém, confirmou o gol para o jogador do Jaboticabal. Nem este gol estranho tirou o time da sétima posição do Grupo 1, onde soma 11 pontos. O Monte Azul continua com 17 pontos, em terceiro. Na verdade, os primeiros colocados do grupo se deram mal. O vice-líder XV de Jaú, perdeu fora de casa, por 2 a 1, para o Barretos. O Rio Claro vacilou em casa ao empatar em casa com o lanterna Votuporanga, por 2 a 2. No sábado, o XV de Piracicaba venceu, em Limeira, ao Independente, por 1 a 0, chegando aos 23 pontos. No Grupo 2, pela manhã, o São Vicente atropelou o Taboão da Serra, por 6 a 0, chegando aos 18 pontos. O EC Osasco manteve sua ascensão ao vencer, em casa, o Primavera por 2 a 0. São Vicente e Osasco estão com 18 pontos, dividindo o quarto lugar. O lanterna Mauaense somou um ponto fora ao empatar com o São José. Na primeira fase os clubes se enfrentam, em dois turnos, brigando pelas quatro primeiras posições. Os dois últimos colocados de cada grupo serão rebaixados para a Série B em 2006. Confira os resultados da 12.ª rodada: Palmeiras B 0 x 1 Grêmio Barueri; Independente 0 x 1 XV de Piracicaba; Ecus 0 x 1 Itararé; EC Osasco 2 x 0 Primavera; São Vicente 6 x 0 Taboão da Serra; Rio Claro 2 x 2 Votuporanga; Jaboticabal 2 x 0 Monte Azul; São José 1 x 1 Mauaense; e Barretos 2 x 1 XV de Jaú. Classificação: Grupo 1) 1.º - XV de Piracicaba, 23 pontos; 2.º - XV de Jaú, 19; 3.º - Monte Azul, 17; 4.º - Rio Claro, 15 (4 vitórias); 5.º - Independente, 15 (3 vitórias); 6.º - Ferroviária, 12; 7.º - Jaboticabal, 11; 8.º - Barretos, 10; e 9.º - Votuporanga, 8. Grupo 2) 1.º - Palmeiras B, 30 pontos; 2.º - Grêmio Barueri, 26; 3.º - Itararé, 22; 4.º - São Vicente, 18 (5 vitórias); 5.º - EC Osasco, 18 (4 vitórias); 6.º - São José, 14; 7.º - Ecus, 13; 8.º - Primavera, 6; 9.º - Taboão da Serra, 5 (1 vitória); e 10.º - Mauaense, 5 (nenhuma vitória).