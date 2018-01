Gol foi a redenção de Jean no São Paulo A bola subiu no escanteio cobrado por Fábio Simplício. Jean pulou com convicção e fez o gol que deu a sonhada vitória de virada para o São Paulo, por 2 a 1, sobre o Corinthians. Kaká e os outros companheiros tentaram abraçá-lo, mas ele se livrou de todos. Nem olhou para os torcedores. Foi direto para o escudo de cimento do São Paulo, construído perto da linha lateral do Morumbi. Histérico, apontava e gritava para o distintivo. Fazia declarações de amor ao clube e o selou com um beijo no piso gelado. Beijo de quem foi gandula são-paulino, ganhando R$ 10,00 por jogo. "Só eu sei o que passei. Eu amo este clube e faço tudo para que vença todas as partidas que disputa. Não foi justa a perseguição que sofri. Tomara que todos comemorem muito esta vitória", ironizava o zagueiro Jean, rouco de tanto gritar. "Comemorei com os meus companheiros, que sabem o que passei nos últimos tempos. Não quero dar resposta para ninguém. Não preciso disso", avisava, emocionado. Era o seu primeiro gol em 2003. E justo contra o Corinthians. "Nós perdemos o Paulista, fomos eliminados da Copa do Brasil do ano passado por eles. Precisávamos vencê-los. Havia pedido para Deus. Eu precisava marcar um gol. O gol veio na hora ideal. Deus sabe o que faz. Ele esperou e me permitiu marcar quando eu mais precisava", dizia o zagueiro. O técnico Rojas aproveitava para revelar uma conversa que teve no sábado à noite com Jean. "Eu o chamei e falei: ?Olha, com tudo que você está sofrendo no futebol, só o futebol o recuperará. Vai fazer um gol contra o Corinthians e a partir daí seu relacionamento com a torcida será outro?. No intervalo, voltei a falar a mesma coisa e deu certo. Ele merecia o gol e tudo de bom que aconteceu neste clássico." Desde a final do Campeonato Paulista, que o Corinthians venceu em março, a vida de Jean virou um inferno. Por haver falhado em uma dividida com Liedson, o zagueiro passou a ser crucificado. A torcida o escolheu, ao lado do técnico Oswaldo de Oliveira, para desancar o ódio pela derrota para o rival. As principais torcidas organizadas - Independente e Dragões da Real - fizeram um pacto para, com vaias e palavrões, banirem a dupla. Conseguiram com o treinador, mas a diretoria segurou Jean. "Ele nasceu no São Paulo e sabemos do seu potencial. O Jean fica", garantia o presidente Marcelo Portugal Gouvêa desde a final do Paulista. "Já passaram diversos treinadores no São Paulo. E os titulares somos sempre eu e um outro", afirmava várias Jean, para se defender. A troca de Oswaldo de Oliveira por Rojas foi muito comemorada pelo jogador. "Nós, zagueiros, passamos a ser mais protegidos pelos volantes. Antes, atacávamos e ficávamos expostos. Ficava difícil segurar os atacantes que partiam de frente com a bola dominada contra nós, zagueiros, de costas para o gol. A nova postura do time nos facilitou", explica. Eclético, neste domingo atuou pela esquerda com a entrada de Júlio Santos. "Por mim, não houve problema. E pelo meu setor caiu o Liedson. Eu o marquei firme e ele não teve espaço. Acho que fui bem", analisava, se sentindo vingado. Mas Jean confessa que levou um grande susto em uma bola parada. "Era eu que estava marcando o Ânderson quando ele fez o gol. Mas consegui me recuperar e sei que contribuí demais para a vitória que todos queriam. Estou me sentindo bem", dizia, olhando firme para os torcedores que antes o odiavam.