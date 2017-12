Gol na estreia em 2016 dá mais confiança a Magno Alves no Fluminense Aos 40 anos, Magno Alves ainda tem muita lenha para queimar. O atacante estava há quase cinco meses sem marcar, mas quebrou o jejum anotando o gol do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk, domingo à tarde, nos Estados Unidos. Balançar as redes logo no primeiro jogo da temporada é motivo de comemoração para o atacante.