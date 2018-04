Gol na estreia reforça confiança de Robert no Palmeiras

O gol de oportunismo marcado sábado diante do Mogi Mirim reforçou a confiança de Robert. E lhe deu tranquilidade para continuar trabalhando sem se importar com os comentários sobre possíveis reforços para o setor ofensivo.

"Este gol será importante para mim aqui no clube", afirmou o atacante, contratado quando atuava no futebol mexicano. "Estou aqui faz seis meses, e se assinei a renovação de contrato por mais um ano é porque tenho a confiança do treinador e da diretoria".

A procura por um atacante, no entanto, continua. Kléber é o sonho, mas o Cruzeiro recusou a oferta de R$ 4 milhões por 40% dos direitos dele. Marcelo Moreno já avisou que deve ficar na Europa. O nome do ex-santista Kléber Pereira chegou a ser comentado, mas não empolga muito.

Assim, a própria diretoria do Palmeiras já admite que pode apostar em Robert. "Temos de dar tranquilidade para o jogador (Robert). Estamos atrás de reforços, mas sabemos que estamos muito bem servidos no setor", disse o vice-presidente de futebol, Gilberto Cipullo.