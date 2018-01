Gol no fim derruba o Corinthians B Graças a um gol no último minuto, o Corinthians perdeu a invencibilidade na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O time foi derrotado por 2 a 1 pelo Independente de Limeira, na tarde deste sábado, em pleno Parque São Jorge, na abertura da 11.ª rodada. Serginho, aos 31 minutos do primeiro tempo, e Thiago, aos 45 minutos da etapa final, marcaram os gols do Independente, enquanto Marcelo Godri descontou para o Corinthians aos 26 minutos da etapa final. Mesmo com o mau resultado em casa, o time comandado pelo técnico Adaílton Ladeira permaneceu na liderança do Grupo 3, com 18 pontos, enquanto o clube de Limeira chegou à vice-liderança, com 16. Na próxima rodada, o Corinthians irá enfrentar o Itu ano, na casa do adversário, enquanto o Independente terá pela frente o Guarani, em Limeira.