Gol no fim salva Arsenal da derrota diante do Manchester

Com direito a um gol sofrido, em cima da marca dos 45 do segundo tempo, o Arsenal escapou da derrota neste sábado, no empate diante do Manchester United, em Londres, em jogo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês. Veja também: Classificação / resultados Com o resultado, as posições se mantiveram e as duas equipes seguem liderando o campeonato com 27 pontos, mas o Arsenal - ainda invicto - está na frente do Manchester pelos outros critérios de desempate. O primeiro tempo terminou com o Manchester United na frente, graças ao gol contra de Gallas. O primeiro empate do Arsenal veio logo aos 3 do segundo tempo, com Fabregas. O Manchester chegou a sentir o gosto da vitória, quando Cristiano Ronaldo marcou aos 37. Mas Arsenal não desistiu e conseguiu um novo empate, aos 45, em uma jogada confusa, que acabou com o gol de Gallas, desta vez a favor de seu time.