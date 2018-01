Gol no final dá a vitória ao Coritiba O Coritiba desceu a serra e voltou com três pontos ganhos e à vice-liderança do grupo A do Campeonato Paranaense, com 13 pontos. A equipe venceu nesta quarta-feira o Rio Branco por 1 a 0, em Paranaguá, no litoral, com um gol de Marquinhos aos 41 minutos do segundo tempo. A Adap, que venceu o Paraná por 2 a 0, está na liderança com 13 pontos, mas um saldo melhor de gols. O jogo, que teve um início de confusão entre torcedores e policiais nas arquibancadas, durante o intervalo, foi bem movimentado e o Coritiba poderia ter vencido por uma diferença maior de gols, mas o atacante Luiz Carlos aos 28 e 44 minutos do primeiro tempo e aos 11 da segunda etapa perdeu diversas oportunidades de gol. O único gol da partida, marcado por Marquinhos, surgiu de uma jogada com Capixaba, que preparou a bola de calcanhar para o chute do meia. Para o atacante Luiz Carlos, o resultado mostrou o entrosamento da equipe. "O gol foi resultado de treinamentos e esse resultado mostrou que estamos em boas condições neste campeonato", disse. A rodada também teve Adap 2 x 0 Paraná, Paranavaí 1 x 1 Londrina, Francisco Beltrão 2 x 0 Nacional, União 0 x 0 Cianorte e Império 1 x 2 Iraty. Nesta quinta, Atlético e Malutrom, em Curitiba, encerram a sexta rodada.