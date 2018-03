Gol no final da partida salva o Lille Um gol aos 39 minutos do segundo tempo marcado por Kevin Mirallas garantiu a vitória de 1 a 0 do Lille sobre o Paris Saint-Germain, neste sábado. Agora o Lille tem 61 pontos, oito a menos que o líder do Campeonato Francês, o Lyon, que pode conquistar o tetracampeonato no jogo deste domingo contra o Ajaccio, no campo do adversário. Já o terceiro colocado, o Monaco, nem pode mais sonhar com o título: ficou no empate de 0 a 0 com o Rennes. Os outros resultados da 35.a rodada foram os seguintes: Olympique de Marselha 2 x Caen 3, Bastia 2 x Istres 0, Metz 1 x Lens 1, Nice 0 x Nantes 0, Sochaux 1 x Strasbourg 2 e Toulouse 0 x Saint-Etienne 2. Na sexta-feira, Bordeaux 0 x Auxerre 0.