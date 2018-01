Gol no final deu o título ao Ituano O Ituano garantiu o título de campeão paulista da temporada 2002 ao vencer o América, por 1 a 0, neste domingo, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. O gol do título saiu apenas aos 40 minutos do segundo tempo, com Silvinho. Apesar da vitória e do título, o Ituano não teve uma boa atuação neste domingo. Mesmo porque, os jogadores do América tiveram uma motivação extra: o prêmio de R$ 50 mil oferecido pela direção do União São João, que disputava o título com a equipe de Itu. Como precisava da vitória para garantir o título sem depender de outros resultados, o Ituano começou o jogo no ataque. Criou várias chances de gol, mas errou muito na hora de finalizar. No segundo tempo, o América surpreendeu e passou a atacar mais, assustando o Ituano. Isso durou até os 20 minutos, quando o América se fechou novamente na defesa, tentando garantir o empate. Para buscar a vitória, o técnico Ademir Fonseca colocou André Bocão, Silvinho e Lelo nos lugares Richarlyson, Tita e Fernando Gaúcho, respectivamente. Aí, o Ituano acabou premiado. Aos 40 minutos, Lelo dominou a bola na entrada da área e passou para Silvinho, que chutou e fez o gol do título. Aos 46, Silvinho ainda mandou uma bola na trave, mas a conquista já estava garantida.