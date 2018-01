Gol no final salva o Manchester O atacante norueguês Ole Gunnar Solskjaer livrou o Manchester United de mais um fracasso na Liga Inglesa neste sábado. A um minuto do final, ele conseguiu marcar o gol de empate na partida contra o Leeds, válida pela 11ª rodada. Líder do campeonato, o Leeds abriu o placar aos 32 minutos do segundo tempo, através do australiano Mark Viduka. A equipe, no entanto, não conseguiu segurar a vantagem e sofreu o empate no finalzinho. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Aston Villa 3 x 2 Bolton Wanderers; Charlton Athletic 0 x 2 Liverpool, Everton 1 x 3 Newcastle, Fulham 2 x 1 Southampton, Sunderland 1 x 1 Arsenal e Tottenham 2 x 1 Middlesbrough. No domingo, mais dois jogos estão previstos: Derby County x Chelsea e Ipswich Town x West Ham United. A rodada será completada na segunda-feira com a partida entre o Blackburn Rovers e o Leicester City.