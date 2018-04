Gol nos acréscimos dá ao Arsenal empate com o Manchester United Um gol marcado nos acréscimos pelo capitão William Gallas deu ao Arsenal o empate por 2 x 2 com o Manchester United no Emirates Stadium neste sábado, o que manteve sua campanha invicta nesta temporada e também a liderança do Campeonato Inglês. O gol foi ainda mais especial para Gallas, que havia marcado contra no fim do primeiro tempo para dar a liderança ao United. Com apenas um minuto para o fim dos descontos, o Arsenal parecia destinado a perder, depois que Cristiano Ronaldo colocou o atual campeão com a vantagem por 2 x 1, em chute à queima-roupa, aos 37 do segundo tempo. Mas o Arsenal segue na liderança com 27 pontos em seus 11 jogos, enquanto o United, que marcou menos gols, continua em segundo, com 27 em 12 partidas. Um grande público assistiu ao 25o jogo invicto do Arsenal em todas as competições, um recorde para o clube, enquanto o empate acabou com a série de oito vitórias consecutivas do United no Campeonato Inglês. O United foi para o intervalo com a vantagem de 1 x 0, mas o Arsenal precisou apenas de três minutos para empatar, quando Cesc Fabregas encontrou as redes para marcar seu 11o gol da temporada. Cristiano Ronaldo parecia ter selado a vitória para o United ao chutar e marcar aos 37 do segundo tempo, antes que Gallas salvasse o dia dos líderes do campeonato. CHANCES DE GOL Os dois times criaram chances de gol, com o United conquistando a primeira aos 16 minutos do primeiro tempo. Ryan Giggs chutou para longe, estando muito perto do gol, com apenas o goleiro Manuel Almunia para ser batido, depois que o cruzamento de Ronaldo enganou o defensor Bacary Sagna e deixou Giggs com o gol quase todo aberto. Giggs quase marcou novamente aos 23 minutos, quando cortou para chutar raspando o travessão. Ainda que o Arsenal jogasse bem, dominando o meio do campo, sua primeira chance real de gol não veio até os 36 minutos do primeiro tempo, quando Gallas cabeceou uma falta cobrada por Cesc Fabregas e fez Van der Sar usar suas pernas muito bem para evitar que o United tomasse o gol. O United saiu na frente já nos descontos do primeiro tempo, quando Gallas tentou bloquear um chute à queima-roupa do atacante da seleção inglesa Wayne Rooney e acabou tocando para as redes de Almunia. Atordoado pelo gol contra de Gallas, o Arsenal ameaçou muito mais depois do intervalo. O time de Wenger empatou com apenas três minutos do segundo tempo, com Fabregas marcando seu quarto gol nos últimos três jogos. Resultados da rodada do Campeonato Inglês: Arsenal 2 x 2 Manchester United Aston Villa 2 x 0 Derby County Everton 3 x 1 Birmingham City Fulham 3 x 1 Reading Middlesbrough 1 x 1 Tottenham Hotspur Newcastle United 1 x 4 Portsmouth Wigan Athletic 0 x 2 Chelsea