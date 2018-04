Gol nos acréscimos dá empate ao Oeste contra o Americana

Com o tropeço, o Americana continua na terceira posição, com 13 pontos. Caso vencesse, chegaria à vice-liderança, ultrapassando o Santos no número de vitórias. O Oeste fica na zona intermediária da tabela de classificação. Está na quinta posição, com 10 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Oeste começou melhor e criou a primeira chance de gol em finalização de Fábio Neves, que parou nas mãos de Jailson. No final do primeiro tempo, o time da casa cresceu e teve chances de abrir o placar com Marcinho e Fumagalli, este último acertando a trave em cobrança de falta.

O time da casa voltou melhor dos vestiários e acertou a trave novamente em cabeçada de Charles. Depois de tanto pressionar, o Americana abriu o placar. Aos 23 minutos, Charles recebeu lançamento de Fumagalli e bateu firme, por entre as pernas do goleiro Fábio.

No último lance da partida, o Oeste resolveu aprontar. Aos 48 minutos, Mazinho levantou a bola para a área. Cris desviou de cabeça e Anselmo Ramon apareceu livre na segunda trave para colocar a bola no fundo das redes.

Pela oitava rodada, o Americana volta a campo no próximo sábado contra o Palmeiras, às 19h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. No mesmo horário, porém no dia seguinte, o Oeste recebe o Mogi Mirim, no estádio dos Amaros, em Itápolis.

AMERICANA - 1 - Jailson; Jorge Luiz, Júlio César e Hélton; Luís Felipe, Gercimar, Léo Silva, Fumagalli (Jackson) e Rafael Chorão (Magal); Charles (Cássio) e Marcinho. Técnico: Edinho Nazareth.

OESTE - 1 - Fábio; Cris, Paulo Miranda e Adriano Alves; Dedê Márcio Passos (Léo Salino), Dionísio, Roger (Reinaldo) e Fernandinho; Anselmo Ramon e Fábio Neves (Mazinho). Técnico: Nenê Belarmino.

Gols - Charles, aos 23, e Anselmo Ramon, aos 48 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Jorge Luiz, Cássio e Júlio César (Americana); Léo Salino e Paulo Miranda (Oeste); Árbitro - Camilo Morais Zarpelão; Renda - R$ 23.685,00; Público - 754 pagantes; Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).

