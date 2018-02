Gol nos acréscimos garante Argentina na Olimpíada de 2008 Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, a Argentina venceu o Uruguai por 1 a 0 e conseguiu, como o Brasil, a vaga antecipada para a Olimpíada de Pequim, em 2008. O herói do jogo foi o atacante Acosta, que aproveitou má saída do goleiro Flores em escanteio para cabecear para as redes. O resultado levou a Argentina aos nove pontos no hexagonal decisivo do Sul-Americano Sub-20. Como ela só pode ser ultrapassada pelo Brasil, que logo mais enfrenta a Colômbia, e os dois melhores garantem vaga nos Jogos da China, os atuais campeões olímpicos poderão lutar pelo bi. Ao Uruguai e ao Chile, que perdeu para o Paraguai na abertura da rodada, sobraram vagas no Mundial Sub-20, em junho e julho, no Canadá.