Gol nos acréscimos salva Santa Cruz Com um gol nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Roberto Santos o Santa Cruz conseguiu empatar com a Anapolina, em 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, em Anápolis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após o resultado que caiu do céu, o time pernambucano chegou aos 11 pontos, dividindo a vice-liderança com o Náutico. Em Brasília, o Gama venceu o Santa Cruz, por 1 a 0. Estes dois resultados vão deixar o Marília na liderança isolada, com 13 pontos, até o final da sexta rodada. O MAC perdeu para o Mogi Mirim, por 3 a 2, na terça-feira, mas poderia ser alcançado apenas por Santa Cruz, que empatou, ou por Avaí, que perdeu. A Anapolina está com 10 pontos e recebeu o empate como um castigo no estádio "Jonas Duarte". Donizeti abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, um minuto depois que o companheiro Rui Barbosa desperdiçou um pênalti defendido pelo goleiro Charles, q ue saiu machucado depois como herói da noite. Outro herói foi o atacante Roberto Santos, que com seis gols divide a artilharia com Dênis, do Mogi Mirim. No Estádio Bezerrão, o Gama conseguiu sua primeira vitória ao passar pelo Avaí, por 1 a 0, com gol marcado por Leonardo Manzi aos nove minutos do primeiro tempo. Kléber também perdeu um pênalti, aos sete minutos da etapa final, que poderia ampliar o plac ar para o time da casa que soma seis pontos. O Avaí permanece com 10 pontos.