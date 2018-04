Gol nos acréscimos tira vitória da Lusa Por um minuto a Portuguesa perdeu uma chance de ouro de entrar na zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo dramático, o time paulistano apenas empatou, por 2 a 2, com o Ituano, neste sábado, no Estádio do Canindé, pela 21ª rodada da competição. A Lusa fez 2 a 1 aos 48 minutos do segundo tempo, mas o Ituano empatou no minuto seguinte. O resultado deixou a Lusa em situação delicada na tabela de classificação. Na 11ª colocação, com 30 pontos, precisa agora vencer seus dois últimos jogos para passar à próxima fase. Se vencesse neste sábado, estaria na sétima colocação. O Ituano, por sua vez, alcançou a marca de 36 pontos, recuperou a quarta colocação e assegurou matematicamente a sua vaga. Precisando do resultado, a Portuguesa começou o jogo de forma bastante ofensiva, mas esbarrava na forte marcação. O Ituano, mais comedido, arriscava menos e com mais qualidade. Em uma destas investidas, aos 31 minutos, conseguiu abrir o placar. Fernando Gaúcho recebeu de Wilson Mathias e tocou na saída do goleiro Fava. O gol motivou ainda mais a Lusa, que acelerou o ritmo. Aos 40 minutos, o árbitro viu um pênalti do zagueiro Erivélton em Edmílson. Na cobrança, Régis Pitbull colocou no canto esquerdo e fez o time descer para o vestiário em igualdade. Com um time mais técnico, o Ituano voltou para ao segundo tempo envolvendo os adversários no toque de bola. As boas trocas de passe quase resultaram em gol por diversas vezes. A Portuguesa assustou apenas aos 40 minutos, com Edmílson. Mas os momentos mais dramáticos da partida ainda estavam por vir. Aos 48 minutos, já no desespero, o volante Capitão arriscou um lançamento para a área e encontrou Edmílson livre, nas costas da defesa. O atacante tocou na saída do goleiro e virou a partida. Na comemoração, o técnico Luiz Carlos Ferreira exagerou e foi expulso. Ironicamente, quando o jogo reiniciou, o Ituano acabou rindo por último e melhor. No mesmo sistema de bola alçada da intermediária, Lima tocou para Rômulo, que girou e marcou o gol de empate, para o drama da torcida Lusa, que viu a classificação, ora próxima, se distanciar. Portuguesa e Ituano voltam a campo pela Série B no próximo sábado, dia 18, às 16 horas. A Lusa vai ao interior do Paraná, onde enfrenta o já rebaixado Londrina. O Ituano recebe o Avaí, na luta por uma melhor colocação entre os classificados.