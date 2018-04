Gol perdido tira sono de Grafite Dois gols e participação em outros três têm peso menor do que o desperdício de um gol feito? Quando o jogador é perseguido pelos torcedores de sua própria equipe, sim. Na goleada por 7 a 0 sobre o Paysandu, o atacante Grafite realizou o melhor jogo de sua carreira, segundo ele próprio, e mesmo assim deixou o Morumbi preocupado. Tudo por causa de uma falha diante do goleiro Paulo Musse. "Se o jogo estivesse 0 a 0 e eu perdido aquele gol, a torcida entraria em campo e me mataria." Perdeu até o sono por causa do erro - sozinho, chutou por cima. Parece exagero, mas o atacante não acredita em lua-de-mel com os são-paulinos após tal apresentação. "Se diante do Palmeiras (sábado, no Morumbi) eu perder um gol, as críticas e cobranças voltarão com tudo", prevê. Garante estar mais maduro. E não se importar com a pressão extra-campo. Está coberto de apoio do técnico Emerson Leão, mas mesmo assim apela aos torcedores. "As cobranças têm de existir. Só que precisam me dar tranqüilidade para trabalhar." A vida de Grafite desde os seus dois gols na vitória diante do Juventus, 2 a 1, que livrou o Corinthians do rebaixamento no Paulista, nunca mais foi de paz. Bem ou mal, sempre é xingado. Diante do Paysandu, com apenas dois minutos de jogo enfrentava a fúria dos são-paulinos. "Nem havia tocado na bola e já falavam para eu pedir para sair", lembra. Neste momento surge o trabalho do psicólogo Leão - Grafite vem recebendo muitos conselhos do treinador e garante estar numa fase zen. "Antes, discutia, retrucava. Agora dou resposta em campo." Até faltas bobas anda evitando. "O presidente do STJD (Luiz Sveiter) disse que meus antecedentes não são bons. Estou alerta." Antigamente andava cabisbaixo. Evitava falar. Vê-lo sorrindo era momento raro. Hoje brinca, faz piadas. Ganhou de presente a fita com a partida gravada, mas pretende editá-la. "Passarei para um DVD, mas vou tirar aquele lance do erro," diz ele, que só conseguiu dormir às 4 horas da manhã. Apesar das críticas, não pensa em mudar seu estilo de jogo. Vai manter o feijão com arroz. Mas, de vez em quando, quer deixar gols diferenciados. "Agente sabe fazer. Tanto que nesta terça-feira fiz gol parecido com o almoço de domingo: lasanha ou nhoque e frango assado." Os ingressos para o clássico começam a ser vendidos nesta quinta-feira, no Morumbi, Palestra Itália, Ginásio do Ibirapuera e no Canindé.