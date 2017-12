Gol salvador não faz Vágner Love polemizar Extenuado e com dores na perna, Vágner Love deixou o gramado do Parque Antártica como herói. O atacante salvou o Palmeiras. Mas o gol que fez e que o levou à artilharia do Paulista junto com Luís Fabiano (8 gols), não mudou sua cabeça. Ele deixou claro que mais importante do que entrar em polêmica com o atacante são-paulino é lutar pelo sucesso do Palmeiras. "Acho que estou próximo do Luís Fabiano, mas sinceramente não me importo muito com isso. Vou continuar trabalhando para fazer mais gols e ajudar o Palmeiras. Claro que eu estou feliz por estar na artilharia do Paulistão, mas isso não é preponderante", garantiu o atacante. Love também foi obrigado a despistar os repórteres que tentaram comparar seu futebol ao de Luís Fabiano. "Temos características próprias. E não existe clima de disputa entre nós. Cada um está lutando pelo seu clube. Não fico preocupado quando ele faz gols. Me preocupo só comigo." Mas admite: "Vai ser legal (a luta pela artilharia). Com certeza, tornará o Paulistão mais atraente."