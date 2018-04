Gol surpreendente de Rooney dá vitória ao United

O atacante da seleção inglesa, apático durante a maior parte do clássico, chutou uma bola alta aos 33 minutos do segundo tempo no canto superior da rede do City, que até então parecia mais do que capaz de obter uma rara vitória no campo do adversário.

David Silva igualou para o City com um gol de sorte no meio da etapa complementar, depois do United tomar a dianteira com uma bela finalização de Nani.

O resultado deu 57 pontos em 26 jogos ao United, enquanto o segundo colocado Arsenal, que receberia o Wolverhampton Wanderers, soma 50 pontos. As perspectivas de título do City diminuem, já que o time está 8 pontos atrás dos líderes com um jogo a mais.

O City iniciou a partida com confiança, e Silva deveria ter marcado nos primeiros minutos, quando desperdiçou uma bola bem colocada chutando longe da trave.

O United lutava para se encontrar e Rooney estava sumido em campo, embora a equipe tenha ameaçado quando Darren Fletcher recebeu um cruzamento de Ryan Giggs e sua cabeçada foi salva por Joe Hart.

Mesmo assim o City estava melhor, até sofrer um golpe a quatro minutos do intervalo.

Giggs passou de primeira a Nani, o lateral português limpou fácil o lento Pablo Zabaleta e conferiu tranquilamente no gol de Hart.

A derrota foi dura para o time de Roberto Mancini, que mostrou muito mais verve do que no empate sem gols com o United em novembro.

Mancini escalou Edin Dzeko, atacante de 48,14 milhões de dólares, faltando meia hora para o encerramento.

Quase imediatamente Dzeko causou impacto quando um tiro seu desviou nas costas de Silva e fora do alcance do goleiro Edwin van der Sar.

Uma vitória parecia possível para o City, mas Rooney deixou o adversário de mãos vazias com um gol excepcional, que entrará para a história com um dos mais bonitos já vistos no clássico inglês.

(Por Martyn Herman)