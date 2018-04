Golaço de Neymar salva jogo ruim do Santos na Vila Belmiro

SANTOS - Neymar salvou o fraco jogo da classificação do Santos à segunda fase da Copa do Brasil com a vitória por 2 a 0 contra o Flamengo-PI, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Ele mesmo não repetiu a atuação especial que teve na goleada por 4 a 0 em cima do União Barbarense, sábado, em Santa Bárbara d'Oeste, mas o seu gol, aos 40 minutos do segundo tempo, entra para a galeria dos mais bonitos marcados no estádio santista.

Neymar recebeu passe de Montillo, fez fila em cima da zaga piauiense e finalizou com perfeição.“O gol saiu quando a torcida começava a vaiar, o que é normal. Fui para cima de dois ou três marcadores e tive a felicidade de finalizar certo”, disse Neymar, que mandou um recado para o torcedor.

“Para quem está do lado de fora parece ser fácil ir para cima toda hora, mas a gente tem mais é que tocar a bola”. Já no final do primeiro, a caminho do vestiário, Neymar não escondia a irritação com a dificuldade que enfrentava diante da marcação dura que estava sofrendo. “Bateram bastante. Tomei de tudo (tipo de pancada) e nem sabia para onde ir”. Porém o atacante reconheceu que o fraco futebol foi mais por culpa do Santos do que Flamengo-PI. "A dificuldade está na gente mesmo. Faltou acertar o último passe".

Mesmo com a vitória, Muricy Ramalho chamou a atenção de Renê Júnior quando o jogo terminou, por causa de um passe errado que por pouco não acabou em gol do Flamengo. O volante está fora do jogo contra a Penapolense, domingo às 16h, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.