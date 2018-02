Golaço de Ricardinho garante vitória do Corinthians A estréia do Corinthians na Copa Libertadores não poderia ser melhor. Venceu por 1 a 0 Deportivo Cáli, na Colômbia, jogando melhor que o adversário e começando assim a competição na liderança com três pontos no Grupo 4, junto com o Universidad Católica. O jogo foi todo favorável ao time brasileiro. No primeiro tempo, mais equilibrado, o Corinthians teve boas chances de gol, mas não aproveitou. No segundo tempo, após a expulsão de Rivas, o time passou a pressionar de vez. E a rede balançou com Ricardinho, aos 34, num golaço - ele driblou dois marcadores na entrada da área e chutou na saída do goleiro.