Goleada abala jogadores do Botafogo Mesmo se vencer suas duas últimas partidas pelo Campeonato Carioca - contra Cabofriense e América - o Botafogo não garantirá a classificação para a próxima fase da competição. O Alvinegro depende de tropeços do Fluminense ou do Americano. A goleada sofrida para o Fluminense, por 5 a 0, abalou os jogadores e comissão técnica do Botafogo. O técnico Levir Culpi deve promover alterações na equipe para a partida de quarta, contra o Cabofriense. O zagueiro Sandro, que cumpriu suspensão no clássico, retorna ao time.