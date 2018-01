Goleada anima torcida do Guarani A vitória por 4 a 0 sobre o União Barbarense na estréia no Campeonato Paulista foi comemorada de forma especial pela torcida do Guarani. Afinal, os torcedores não viam uma goleada de quatro gols de diferença desde o dia 6 de dezembro de 1999. Naquele dia, o Guarani bateu o Atlético Mineiro também por 4 a 0. A euforia do torcedor contagiou até mesmo o técnico Giba. "Esse resultado foi muito bom, para levantar a moral do grupo também", afirmou. O jogo marcou ainda a estréia de oito reforços no time: Jean, Paulão, Paulo Henrique, Esquerdinha, Alexandre, Lúcio, Rodrigão e Wágner. Para o próximo jogo, contra o Ituano, no sábado, em Itu, o Giba pode ficar sem dois jogadores. O meia Esquerdinha e o atacante Rodrigão sentiram dores musculares e foram substituídos no domingo. Durante a semana, eles passarão por mais testes e serão avaliados pelo departamento médico.